Para a tristeza de muitos, o verão está acabando e o outono começa às 18h24 desta segunda-feira (20), no Hemisfério Sul. No Paraná, esta estação do ano é marcada por temperaturas amenas, com a chegada do frio na sua parte final. Mas será que a “regra” inscrita na música “As quatro estações”, de Sandy & Junior, que afirma o “outono sempre igual”, será válida em 2023 neste Estado? O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) traz a previsão.

O meteorologista Samuel Braun, do Simepar, não afirmou que o “outono será igual”, mas sim que ele será uma estação “bem característica”.

Tanto com chuva e com temperatura próximas às médias históricas. O fenômeno La Niña, que atuava ainda no verão, já perdeu força e, neste momento, estamos com uma situação de neutralidade no Oceano Pacífico. Desta forma, a expectativa aqui para o Paraná é de que tenhamos tanto chuva, quanto temperatura, muito próximas à média histórica nos próximos três meses.

Meteorologista Samuel Braun.

Ainda de acordo com Braun, o período será marcado pelo ingresso do frio, a partir do mês de maio, com ondas mais frequentes. As áreas com maior altitude do Paraná estarão sujeitas a geadas. Junho, por sua vez, será o mês em que as ondas de frio estarão atuando em todo o Estado, conforme aponta a previsão.

Nevoeiros também são muito comuns nesta época do ano. Outra característica marcante do outono são os ‘veranicos’, períodos mais prolongados, sem chuvas, muito frequentes mais ao Norte do Paraná. Meteorologista Samuel Braun.

Assim como dito no início deste texto, para a tristeza de muitos, o outono 2023 também terá seu final no Paraná – e Hemisfério Sul. Mas isto só acontecerá às 11h58 de 21 de junho, com a chegada do “temido” inverno.

Primeira semana do outono em Curitiba

A primeira semana do outono deverá ser marcada pelo calor e o registro de chuvas isoladas em Curitiba, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Neste sábado (18), a capital paranaense registrou temperatura máxima de 25 °C, cenário que deve se repetir pelo menos até quarta-feira (22), de acordo com previsão do Simepar.

Ainda segundo o Simepar, o primeiro dia de outono deve ser ensolarado na maioria das regiões do Paraná. No entanto, o tempo deve ficar parcialmente nublado em Paranavaí, Jaguariaíva, Telêmaco Borba e Jacarezinho.

