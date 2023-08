Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quem busca uma oportunidade, este é o momento! Apenas neste ano há 38.288 vagas abertas em concursos públicos. Os editais estão publicados e as oportunidades atingem o país todo. Os salários variam, mas alguns chegam a R$32.228,68.

São oportunidades nas mais distintas áreas e com as exigências também diferenciadas. Algumas bem específicas, como juízes e promotores, outras mais amplas com chances para quem tem Ensino Médio completo.

As informações sobre os concursos abertos devem ser obtidas diretamente nos editais de cada área. Mas seguem aqui alguns dos destaques nas áreas policial e de educação. São vagas em concursos de órgãos da União, dos estados e municípios.

Em destaque

A Defensoria Pública de Minas Gerais também abriu 85 vagas para os cargos de Técnico e Analista, que exigem o nível médio e superior. Confira o edital aqui.

Organizado pela banca Cebraspe, o concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal está com 23 vagas para os cargos de Analista Administrativo de Controle Externo e Auditor de Controle Externo. Confira todas as informações clicando aqui.

Há, ainda, concurso público para a Polícia Militar da Paraíba. Os candidatos interessados poderão fazer a inscrição no período de 1º a 30/08/2023. Confira o edital aqui.

Para a Polícia Militar do Maranhão, os candidatos devem se inscrever no site da Universidade Estadual do Maranhão para o Curso de Formação de Oficiais da PMMA no PAES 2024. Acesse o edital aqui.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro abriu vagas na área de saúde. Pelo edital, que pode ser acessado aqui, os aprovados terão remuneração inicial de até R$ 8 mil. Após o curso de formação, a remuneração chega a R$ 11 mil.

No Paraná, também tem concurso aberto para a Polícia Militar. As inscrições ocorrerão entre os dias 01 de junho a 23 de agosto de 2023. As inscrições serão recebidas até as 12 horas do último dia. Acesse o edital aqui.

Em educação

A Universidade de São Paulo (USP) abriu edital e informa que os candidatos aprovados terão remuneração de até R$ 10 mil. Provas objetivas serão aplicadas em setembro e outubro de 2023. O edital pode ser acessado no site da Fuvest.

Na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), as inscrições poderão ser feitas no período de 10 de agosto a 1º de setembro de 2023, exclusivamente no site da banca organizadora. Confira o edital clicando aqui.

A Universidade Federal de Viçosa (MG) também abriu concurso, no período de 19 de julho a 17 de agosto de 2023. Acesse o edital clicando aqui.

Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), as inscrições deverão ser feitas entre os dias 25 de julho e 14 de agosto, no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (FADE). A taxa de inscrição para os cargos de nível médio é de R$ 100,00, para os cargos de nível superior a taxa foi fixada em R$ 150,00. Veja as informações neste link.