Em mais uma ação filantrópica, os amigos e empresários Denis Sabião dos Santos e Tiago Cristovão de Carvalho, realizaram no dia 01 de agosto de 2023, uma doação ao Lar Beneficente

São Vicente de Paula, situado em Cambará-PR, onde atualmente residem 44 idosos.

Recentemente, o local passou por obras de melhorias, como por exemplo, a pintura total da instituição, substituição das camas e colchões, instalação de ar condicionado nos quartos dos idosos acamados, cerca elétrica perimetral para melhor segurança dos idosos.

Além de estarem realizando o projeto para instalação do sistema de prevenção e combates a incêndio, iniciando o projeto da produção de verduras e legumes, tudo com o intuito de garantir a segurança e maior conforto daqueles que vivem e trabalham no Lar São Vicente de Paula.

Verificadas as dificuldades enfrentadas pelo local, solicitam o apoio da comunidade para realização de doações para essa instituição tão valorosa e significativa.

Nosso agradecimento em especial para o atual presidente do Lar Sr. Aparecido José Cunha, bem como a todos funcionários, colaboradores e amigos.