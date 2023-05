Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (ParanaPetro) afirmou pro meio de nota, nesta terça-feira (16), que o repasse aos consumidores da redução nos preços da gasolina e diesel anunciada pela Petrobras depende das distribuidoras.

A justificativa do sindicato é de que os postos de combustíveis são obrigados a comprar gasolina e diesel das distribuidoras e por isso a velocidade e dimensão do repasse depende principalmente da política de preços das distribuidoras.

Em situações anteriores, de forma geral as distribuidoras repassaram as baixas aos postos de maneira escalonada.Por outro lado, nas altas, as distribuidoras costumam repassar para os postos com grande agilidade”, disse o ParanaPetro no comunicado.

Gasolina mais barata

Logo após anunciar mudanças em sua política de preços dos combustíveis, a Petrobras anunciou nesta terça-feira reduções nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, confirmando informações que haviam sido vazadas pelo governo na semana passada.

O preço da gasolina nas refinarias da estatal vai cair 12,6%, ou R$ 0,40 por litro. O preço do diesel será reduzido em 12,8%, ou R$ 0,44 por litro. Já o preço do gás de cozinha cairá 21,3%, ou R$ 8,97 por botijão de 13 quilos.

Os novos valores entram em vigor nesta terça (16).No caso da gasolina, parte do ganho será compensado pelo aumento do ICMS, no início de junho.