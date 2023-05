Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A participação de Simone Mendes no programa Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro na Record TV, foi cancelada após um episódio de blackface. O quadro gravado pela sertaneja seria exibido no último domingo (14/5), de Dia das Mães, mas foi derrubado às pressas pela emissora depois da repercussão negativa da chamada da atração.

De acordo com o colunista Sandro Nascimento, do site Na Telinha, a ideia da caracterização de Simone teria sido proposta pela produção de Rodrigo Faro. A repercussão negativa de uma das cenas do quadro, chamado Funcionário Famoso, teria deixado a cantora assustada e sua equipe logo agiu pedindo que a emissora não exibisse as imagens.