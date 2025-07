O Governo do Paraná teve recurso aceito (por unanimidade) pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) na quarta-feira (17) para construir uma rodovia e um canal no Litoral do Estado. O empreendimento chamado de Faixa de Infraestrutura será localizado em Pontal do Paraná.

A Faixa de Infraestrutura contará com uma rodovia paralela a PR-412, que permitirá o acesso a Pontal do Sul. Ainda será construído um canal de macrodrenagem com foco na diminuição dos alagamentos na região, bem como na preservação do meio ambiente.

Com a decisão do TRF4, o Governo do Paraná poderá dar sequência ao processo de licenciamento ambiental. Isso porque o aceite do recurso valida o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) já feitos.

“Essa é uma das obras mais importantes para o Paraná e para a população de Pontal do Paraná. A decisão favorável à continuidade do licenciamento representa um avanço em cidadania, infraestrutura e proteção ambiental para toda a região”, explica o procurador-geral do Estado do Paraná, Luciano Borges.

Construção de rodovia e canal em Ponta do Paraná acompanham crescimento da cidade

Pontal do Paraná registrou crescimento expressivo nas últimas décadas. No início da década de 1990, a população da cidade era de 30 mil pessoas. Atualmente, esse número chega a beirar 400 mil pessoas na temporada de verão.

Dessa forma, os investimentos para a construção de uma rodovia paralela a PR-412 permitem redução nos congestionamentos para os moradores da cidade. Além disso, ainda facilita a viagem para outros municípios do Litoral, como Matinhos.

Já o canal de macrodrenagem ajuda no combate as enchentes que afetam constantemente os moradores de Pontal do Paraná. Isso aliado a uma barreira de proteção às áreas de Mata Atlântica da região.