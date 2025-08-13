A saúde bucal das crianças voltou a ser prioridade em Santo Antônio da Platina com a retomada da campanha municipal. Nesta semana, mais de 60 alunos do Cmei Professora Neuza Maria Néia Pinheiro da Silva receberam avaliações odontológicas e orientações de higiene bucal, além da entrega de kits com escovas dentais.
O impacto da ação nas Escolas e Cmeis
A iniciativa, coordenada pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e pela Secretaria Municipal de Saúde, busca prevenir problemas dentários desde a infância.
Local atendido nesta etapa: Cmei Professora Neuza Maria Néia Pinheiro da Silva
Número de avaliações realizadas: 66
Escovas dentais entregues: 70
Responsável técnica: Dentista Ana Júlia Siqueira
Prevenção como prioridade
Segundo a coordenadora do CEO, Marlene de Fátima Teixeira Garcia, a ação visa orientar as crianças sobre higiene bucal correta e incentivar hábitos saudáveis.
“Estamos trabalhando por uma melhor saúde das crianças, com foco na prevenção. A próxima ação será na Escola Municipal Monteiro Lobato”, destacou.
Sobre o CEO
O Centro de Especialidades Odontológicas mantém duas salas de atendimento na Avenida Oliveira Motta, nº 1.010, no centro da cidade, oferecendo suporte especializado à população.