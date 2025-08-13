A saúde bucal das crianças voltou a ser prioridade em Santo Antônio da Platina com a retomada da campanha municipal. Nesta semana, mais de 60 alunos do Cmei Professora Neuza Maria Néia Pinheiro da Silva receberam avaliações odontológicas e orientações de higiene bucal, além da entrega de kits com escovas dentais.

O impacto da ação nas Escolas e Cmeis

A iniciativa, coordenada pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e pela Secretaria Municipal de Saúde, busca prevenir problemas dentários desde a infância.

Local atendido nesta etapa: Cmei Professora Neuza Maria Néia Pinheiro da Silva