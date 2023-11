Foi inaugurado nesta semana o complexo turístico Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, em Bandeirantes, no Norte do Paraná. O empreendimento de luxo conta com atrações religiosas – já que é localizado a 3 minutos do Santuário de São Miguel Arcanjo – hotel e resort, com fonte de água termal, e um centro de convenções.

Nesta primeira etapa, foram entregues 100 unidades residenciais prontas, parque aquático, com piscinas de águas termais, rio de correnteza e toboágua, infraestrutura de entretenimento, com cinema, espaço teen e boliche, e parque esportivo, além do complexo gastronômico com restaurantes, bares, e pub inglês.

A próxima etapa do parque aquático a ser entregue é a primeira e maior praia artificial do Brasil, também com águas quentes, que ocupará uma área de 11 mil metros quadrados.

O novo resort deve gerar cerca de 500 empregos diretos na região e o investimento deverá alcançar R$ 500 milhões até o fim das obras.