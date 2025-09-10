O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), promoveu nesta quarta-feira (10) a sessão de disputa da licitação para duplicar a PR-412 entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, na região do Litoral.

Oito empresas participaram dando lances, com a EB Infra Construções Ltda., do Distrito Federal, tendo apresentado a melhor proposta de preços, no valor de R$ 199.280.056,05. Agora ela tem um dia útil para encaminhar uma planilha de valores atualizada e os documentos de habilitação para análise do DER/PR.

O edital utiliza a modalidade contratação integrada, que prevê a elaboração de projeto básico e projeto executivo de engenharia, seguida pela execução dos serviços da obra. Após contratação e emissão de ordem de serviço, serão 12 meses para os projetos e 18 meses para a duplicação.

O trecho contemplado começa no km zero da PR-412, na divisa entre os estados, e segue até o km 12,81, na interseção em nível de acesso para o Balneário Coroados. A pista existente será alargada para 3,6 metros e os acostamentos para 2,5 metros, com a pista nova tendo as mesmas dimensões. Elas serão separadas por um canteiro central de 2,2 metros de largura.

No entroncamento com a PR-808, na altura do km 8, será readequada a interseção em nível e construído novo Posto da Polícia Rodoviária Estadual. A partir deste ponto também será implantada ciclovia, que segue até o perímetro urbano de Guaratuba.

A atual ponte sobre o Rio da Praia será demolida e substituída por uma galeria tripla de concreto de 2m x 2m, e a interseção no perímetro urbano será substituída por um viaduto. O trecho também terá três novos retornos em nível, no km 3,4, km 5,72 e km 10,88.

O trecho também receberá novo sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal e vertical, e dispositivos de segurança viária.

LICITAÇÃO – O DER/PR fez uma sessão de disputa para licitar esta obra em janeiro deste ano, mas após análise de propostas e de recursos declarou a licitação fracassada depois de todos os participantes serem desclassificados ou inabilitados. Dois meses depois foi publicado o novo edital, que resultou na atual sessão de disputa.

ACORDO COM SANTA CATARINA – Em agosto, os governadores Carlos Massa Ratinho Junior e Jorginho Mello assinaram o compromisso para a continuidade dessa obra até Garuva (SC), beneficiando também Itapoá (SC), na divisa com Guaratuba. Será feita a duplicação de 19 quilômetros da rodovia SC-417, desde a BR-101 e o Contorno Sul da cidade catarinense, além da construção de três viadutos. O termo de transação judicial acontece para quitação de uma dívida referente a royalties de petróleo da Petrobras que se arrasta desde 1991.