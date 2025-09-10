Um casal de nacionalidade venezuelana foi preso suspeito de matar um bebê, de dois anos, nesta quarta-feira (10). A prisão ocorreu na cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná.

Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o caso foi registrado em 7 de junho deste ano, quando o socorro médico foi acionado para atender uma ocorrência de parada cardiorrespiratória envolvendo a criança, que já estava morta no momento da chegada da equipe médica.

De acordo com o delegado da PCPR Fabiano Moza, durante os primeiros atendimentos, foram identificadas diversas lesões no corpo da vítima, não sendo possível, naquele momento, determinar a causa da morte.

Mãe estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica

Diante dos indícios de violência, a mãe da criança foi presa em flagrante e, após audiência de custódia, passou a usar tornozeleira eletrônica.

As investigações incluíram oitivas de testemunhas e perícias técnicas. No local, foi encontrado um objeto compatível com fita crepe, possivelmente utilizado para imobilizar a criança.

“O laudo de necropsia, elaborado pela Polícia Científica, apontou que a morte foi causada por ação contundente, resultando em traumatismo torácico e abdominal, pancreatite traumática e peritonite aguda”, explicou o delegado.

Casal é preso suspeito de matar bebê: espancamento é investigado

As lesões foram classificadas como intencionais e incompatíveis com acidentes domésticos, caracterizando quadro conhecido como Síndrome da Criança Espancada.

Diante da gravidade dos fatos e das evidências de agressões reiteradas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da mãe e do padrasto da vítima, medida deferida pelo Poder Judiciário.

Os dois foram encaminhados ao sistema penitenciário.