Na sessão ordinária desta segunda-feira (27), na Câmara Municipal de Jacarezinho, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei do legislativo 16/2022, de autoria do presidente da Câmara Antônio Neto (PSD), que inclui o Dia Municipal de Combate à LGBTIfobia, no calendário oficial de datas comemorativas e de conscientização de Jacarezinho, a ser celebrado no dia 17 de maio, anualmente.

“Realizamos nessa semana a votação de pautas importantes para comunidade LGBTQIA+, ter a aprovação do meu projeto na véspera do dia 28 de junho é especial pois essa data é mais do que um símbolo, possui grande significado de resistência para a comunidade LGBTQIA+, com o surgimento da militância contra a homofobia e quaisquer práticas preconceituosas após a Rebelião de Stonewall Inn ocorrida em 28 de junho de 1969.”, destacou Antonio Neto.

O presidente destacou o importante trabalho da Ong Núbia Rafaela que tem provocado a discussão e defesa dos direitos e que com a celebração dessa data ações de conscientização serão mais trabalhadas, o que vem a contribuir para a formação da sociedade e resulta na inclusão social.

“Levar o contexto LGBTQIA+ de forma cultural e inclusiva resulta para a diminuição do preconceito e da violência. São instrumentos de defesa “Paradas de Luta LGBTQIA+ e datas de luta contra a LGBTIfobia”, pois possibilitam demonstrar a força da comunidade”, finalizou Antonio.