Governos entraram e saíram na última década, mas desde 2015 o sonho de Santo Antônio da Platina de sediar um curso de medicina não evoluiu, ficando apenas no papel. Há alguns dias, o ex-vereador e professor Aguinaldo Roberto do Carmo retomou o assunto, o qual defende como bandeira desde 2014, quando era vereador. Segundo informou em suas redes sociais, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) tem um novo projeto de instalação do curso na região. Ontem, 11, o tema veio à baila novamente, com entrevista do assessor parlamentar Valter Pereira, o Valtinho do PT, na Vale do Sol FM, que relatou que o projeto da instalação, não apenas do Curso de Medicina, mas também de um campus e reitoria da Universidade Federal do Paraná, em Santo Antônio da Platina, foi retomado pelo governo federal, por meio do deputado Zeca Dirceu (PT).

Procurado pela reportagem do Portal Tá No Site, Valter fez um tour pela “novela” do curso, de 2013 para cá. Segundo ele, tanto o governo federal, por meio da então presidente Dilma Rousseff, quanto a reitoria da UFPR, já estavam acordados pela instalação de um campus e reitoria da universidade em Santo Antônio da Platina, onde também funcionaria um curso de engenharia alimentar, conforme o perfil regional. Porém, com a efervescência política no ano de 2015, a presidente pediu para esperar a situação se acalmar para fazer o anúncio, mas em agosto de 2016 ela sofreu o impeachment, assumindo seu lugar o vice-presidente Michel Temer, e na sequência, Jair Bolsonaro. Nenhum dos dois últimos se interessou em dar continuidade ao projeto.

Balde de água fria – Na época também ocorreu uma enxurrada de boatos e anúncios que afirmavam que o curso havia sido aprovado, mas não em Santo Antônio da Platina e sim em Bandeirantes e depois em Cornélio Procópio. Platinenses e autoridades locais se revoltaram e cessaram todo o movimento em favor do projeto, inclusive o de adesivar os veículos da cidade, que pediam pela instalação do curso.

Disputa intensa – O assessor parlamentar disse que, embora alguns deputados e até prefeitos, como Amin Hannouche, de Cornélio Procópio, e Celso Silva, de Bandeirantes, e até mesmo a então governadora, Cida Borghetti, tivessem anunciado o curso em seus municípios, o governo federal jamais confirmou o fato, pelo contrário, chegou a desmenti-lo. “Nunca o governo federal anunciou que o curso seria em Cornélio Procópio ou Bandeirantes. O prefeito Amin Hannouche anunciou, mas foi desmentido. Na campanha de 2018, Cida Borghetti chegou a afirmar que curso seria instalado em Cornélio pela Uenp, mas o governador Ratinho Junior cancelou essa iniciativa”, contou.

Retomada – “Com o governo federal nas mãos do presidente Lula, que quer investimentos na Educação, o deputado Federal Zeca Dirceu quis saber quais eram as principais demandas do Norte Pioneiro na área, e eu disse a ele seria a instalação do curso, cujo projeto estava praticamente pronto no governo Dilma Rousseff, e desde então, ele vem trabalhando nesse sentido junto ao governo federal. Já houve até audiência no Ministério da Educação. Todo trabalho, que não é fácil, é para trazer um campus da UFPR para Santo Antônio da Platina, tendo o curso de Medicina como principal atividade”, detalhou o assessor Valter Pereira.

Uma longa história

Valter Pereira salientou que o projeto de instalação do campus da UFPR é o mesmo de 2014, que na época foi liderado pelo então deputado federal André Vargas (PT).

De acordo com Valter, toda a articulação envolveu, não apenas deputado, a presidente da época, mas também a Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, por meio do então vereador Aguinaldo Roberto do Carmo. “Eu e o deputado André Vargas corríamos atrás dos tramites legais junto ao governo federal e Universidade, e o vereador Aguinaldo comandava as movimentações em prol do curso na cidade. Ele se tornou o pai da criança”, comentou.

Uenp

A ideia de instalar um curso de Medicina por meio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), veio a tona por meio da ex-governadora Cida Borghetti, porém, para o assessor parlamentar do deputado Zeca Dirceu, Valter Pereira, o projeto que está em pauta é o mesmo de 2014, ou seja, o que está no Ministério da Educação, que é trazer o campus da UFPR para Santo Antônio da Platina. “Quem garante que a Uenp pretende instalar o curso em Santo Antônio da Platina? Ela já tem campus em Jacarezinho e Bandeirantes. Dificilmente, deixaria de usar uma dessas estruturas para privilegiar Santo Antônio. Pelo menos eu penso assim”, questionou.

Trabalhos em andamento – Desde o dia 5 de abril, o assessor Valter Pereira tem trabalhado para a retomada do projeto. “Estamos fazendo um grupo diretivo aqui na cidade para retomar de onde paramos. Já temos um grupo organizado. Quanto a recursos, seriam das estatais. A Usina Hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, tem orçamento suficiente para financiar a aquisição de terrenos e construção de prédios necessários para o funcionamento do campus e reitoria. Estamos muito esperançosos. A UFPR está presente várias cidades do Paraná e poderá estar aqui também”, disse.

Professor Aguinaldo

O professor Aguinaldo Roberto do Carmo, o primeiro vereador a assumir a luta pela instalação do curso de Medicina em Santo Antônio da Platina, foi procurado pela reportagem. Ele disse que vai se inteirar sobre o atual andamento do projeto por meio da UFPR e na sequência divulga ao Portal Tá No Site. “Sei que a Uenp tem um projeto nesse sentido, e agora o anterior volta à tona. Vou me informar das tratativas atuais, junto ao governo federal, e assim que tiver mais informações entrarei em contato”, disse animado.