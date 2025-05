Cleider Vasconcelos, de 77 anos, e Raquel Dolabela, de 71, morreram após um acidente registrado na tarde de segunda-feira (19), em um trecho da BR-153 localizado em Rialma, interior de Goiás. Os dois eram sogro e sogra do deputado estadual Requião Filho (filiado do PDT). Eles estavam em uma caminhonete que colidiu com um caminhão em um trevo da rodovia.

De acordo com informações apuradas pela Banda B, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a caminhonete seguia pelo trevo e tentava atravessar a pista principal no momento em que foi atingida lateralmente pelo caminhão. O impacto provocou a morte imediata dos dois ocupantes do veículo menor. A caminhonete foi completamente danificada.

O condutor do caminhão saiu ileso. Após o acidente, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou resultado negativo para ingestão de álcool. As causas do acidente seguem sob investigação.

Quem era sogro e sogra de Requião Filho

Cleider e Raquel eram sogros do deputado estadual Requião Filho, que se filiou recentemente ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e representa o estado do Paraná. Eles são pais de Carolina Dolabela, esposa do parlamentar. Até o momento, o deputado não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

O acidente mobilizou equipes da PRF, que isolaram a área para realização da perícia. As circunstâncias exatas da colisão serão apuradas por meio de laudos técnicos e análise de testemunhos.