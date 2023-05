Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual alertam sobre um novo golpe que está sendo aplicado em nome do órgão. Foram criados sites com domínios falsos que direcionam para um suposto sistema de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Nos últimos meses foi constatado o surgimento de diversos sites fraudulentos, sendo que alguns desses copiam o layout de portais oficiais do Estado, tal como o portal do IPVA. Esses sites pagam para aparecer no topo dos resultados dos sites de pesquisa. Assim, quando um contribuinte insere termos de busca para pagar o IPVA do veículo, por exemplo, os sites falsos aparecem em primeiro lugar nas buscas, levando muitos a acreditarem se tratar do portal oficial da Secretaria da Fazenda.

Caso o contribuinte preencha os formulários no site fraudulento, será emitido um QRCode falso para pagamento com Pix. Com o pagamento, o valor será repassado para conta corrente de criminosos, sem qualquer ligação com a Fazenda do Paraná.

No caso de pagamento de IPVA, a orientação é que o contribuinte acesse o aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual ou, então, o portal do IPVA . No caso de pesquisa em sites de busca, o contribuinte deve clicar em sites que tenham o domínio final “pr.gov.br”, evitando clicar em anúncios com a informação de “patrocinado”

A Fazenda Estadual ainda esclarece que não encaminha correspondências e nem correio eletrônico com guias para o pagamento do IPVA. Assim, os contribuintes devem sempre gerar as guias por meio dos canais oficiais. A Secretaria já acionou a Delegacia de Crimes Cibernéticos.