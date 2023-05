Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um avião da GOL teve que pousar após a turbina pegar fogo durante decolagem no fim da tarde desta quinta-feira (4) no aeroporto Santos Dumont, no Rio.

O voo G3 2040 operava na rota Rio de Janeiro (SDU) para Porto Alegre (POA), às 17h20, quando a decolagem foi interrompida por uma falha técnica no motor.

A decisão de interromper a decolagem ocorreu nos primeiros metros da pista do aeroporto, segundo a GOL.

As operações do aeroporto já foram retomadas após ficarem suspensas das 17h27 às 18h26 em razão de detritos deixados na pista pelas chamas. Não houve feridos na intercorrência.