O reitor e o vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fábio Antonio Néia Martini e Ricardo Aparecido Campos, e o pró-reitor de Administração e Finanças, Nilson César Bertoli, visitaram, no dia 28 de abril, a sede da Receita Federal, em Londrina, para agradecimento às doações feitas à Universidade.

Realizadas em 2022 e 2023, as doações da Receita Federal foram de R$ 566.381,96 entregues em equipamentos eletrônicos de última geração, como tablets e celulares, para a Instituição. A UENP recebeu também a doação de duas caminhonetes Triton seminovas no valor R$ 199.408,64 cada uma, além de veículos usados, estimados em R$ 469 mil, totalizando, aproximadamente, R$ 1,4 milhão em doações.

Para o reitor da UENP, Fábio Martini, com os novos equipamentos eletrônicos, será possível informatizar os setores da Reitoria da UENP e dos campi. “As doações beneficiam grandemente o desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas da UENP por meio dessa informatização. Com isso, poderemos atingir maiores objetivos e fortalecer a Universidade”, comenta.

“Além dos equipamentos eletrônicos, os veículos que recebemos, que são duas caminhonetes Triton seminovas, poderão aumentar a atuação da UENP na região de abrangência. Mais atividades de extensão universitária também podem ser promovidas com os veículos, que possibilitam o deslocamento das equipes da Universidade”, destaca Fábio.

Durante a visita, foram entregues duas obras de arte como forma de agradecimento pelas doações. As artes em tela e azulejo foram recebidas pelo delegado da Receita Federal, Reginaldo Cezar Cardoso. As obras são de autoria dos artistas Donizetti Nascimento e Daiza Brugnari, artista de Jacarezinho.