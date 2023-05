Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grupo de professores da região do Norte Pioneiro passou por momentos de pânico e medo ao serem vítimas de um assalto registrado na manhã desta quinta-feira (04) no município de Foz do Iguaçu.

De acordo com as primeiras informações, o grupo composto por docentes dos municípios de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ribeirão do Pinhal participava de um congresso promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) quando, durante um trajeto realizado pela van, o veículo foi abordado por criminosos armados que anunciaram o assalto.

Na sequência, os suspeitos obrigaram o motorista a desviar a rota e seguir em direção a um bairro na periferia do município onde os passageiros receberam a ordem de descer do veículo. Depois, os suspeitos fizeram a limpa levando objetos pessoais das vítimas como aparelhos celulares, dinheiro e joias.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local prestando atendimento a ocorrência. Ainda conforme as informações, apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido.

Fonte: Folha Extra