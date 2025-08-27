A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em parceria com o Sesc, Prefeitura Municipal de Jacarezinho e Instituto Federal do Paraná (IFPR), realizou, na quinta-feira, 21 de agosto, a abertura do XX Festival de Teatro EnCena. A ação cultural reúne nove peças teatrais que serão exibidas em 11 lugares diferentes nas zonas urbana e rural do município até o dia 30 de agosto. Os espetáculos de abertura, “V.I.C.A e Castelo”, da Companhia Balé de Teatro Guaíra, reuniram mais de 400 pessoas no Conjunto Amadores de Teatro (CAT) em Jacarezinho.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, desejou boas-vindas ao público, durante a solenidade de abertura, e destacou que o EnCena não é somente um evento cultural, mas se tornou um patrimônio do Norte Pioneiro do Paraná com 20 anos de história. “Com imensa alegria e orgulho estamos com a Prefeitura de Jacarezinho e as entidades já nominadas no vigésimo Festival de Teatro EnCena. Duas décadas de histórias contadas, emoções compartilhadas e muitos talentos revelados. Esse Festival é um testemunho vivo da força e da resistência da arte no Norte Pioneiro”, frisou.

Na ocasião, o gerente do Sesc, Dimas Fonseca, afirmou que é um orgulho para a entidade participar de um evento que começou 20 anos atrás e se tornou referência na região. “Gostaria de dizer que o Sesc se sente extremamente feliz. Associar nossa marca aos eventos do município nos dá muita alegria. Estar agora no EnCena que é a oportunidade de se ver bons espetáculos junto com a Universidade e com o município é um motivo de muita satisfação. Parabenizo todos os organizadores”, disse.

Para o diretor do IFPR, professor Fabricio Batista, o Festival é muito importante para a instituição, porque o Campus de Jacarezinho é o único com um curso técnico de teatro da rede federal do Paraná. “É uma visão que a gente traz da cidade para fomentar a cultura e isso é importante para nós. Estamos muito felizes. Parabenizo todos os estudantes e professores que estão trabalhando na produção técnica desse evento. Para eles o EnCena é um laboratório muito importante”, enfatizou.

Coube ao diretor de Cultura de Jacarezinho e membro da curadoria do Festival, James Rios, declarar aberta a 20ª edição do Festival de Teatro EnCena. Após, a cerimônia, o representante da Prefeitura Municipal ressaltou a importância da parceria entre as instituições e lembrou que a ação une toda a comunidade com o objetivo de difundir a cultura. “Ter a abertura do Festival com o Balé Teatro Guaíra representa um marco para a política cultural de Jacarezinho. É a concretização de uma articulação institucional que garante acesso gratuito à produção artística de excelência para a população do interior do Paraná. O EnCena está em festa. Bom espetáculo a todos”, frisou.

Na cerimônia, também estiveram o chefe do Gabinete da Reitoria da UENP, Mateus Luiz Biancon; os pró-reitores de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, e de Administração e Finanças, Nilson César Bertoli; o diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak; o diretor de Cultura da UENP, Fernando Bessa, representantes das instituições parceiras e membros da comunidade externa.

Cortejo EnCena

Além dos dois espetáculos que abriram o Festival, ocorreu um Cortejo de artistas, agentes culturais e simpatizantes, durante a tarde, na Rua Paraná. Os integrantes anunciaram o evento à população de Jacarezinho e, após a iniciativa, a artista Edna Aguiar fez uma contação de história para crianças na praça Rui Barbosa com o tema “Preta do Leite”.

Na sexta-feira, 22 de agosto, a Companhia de Balé de Teatro Guaíra voltou ao CAT para uma sessão exclusiva dos espetáculos “V.I.C.A e Castelo” para estudantes da rede pública de ensino. Já a artista Edna realizou mais uma contação de história para os moradores do Assentamento Movimento Sem Terra Companheiro Keno pela manhã.

No sábado, 23, aconteceu o curso de Integração Somática e de Consciência Corporal com o artista Carlos Cavalcante para estudantes e artistas da região. Edna realizou duas sessões da sua peça “Preta do Leite” para os alunos do Colégio Marques dos Reis e depois para os moradores da comunidade Pedreira de Jacarezinho.

Já o aniversário de 20 anos do Festival de Teatro EnCena ocorreu, na noite de sábado, no Barbarril, com uma apresentação da palhaça Margarida e uma festa com direito a bolo. No domingo, 24, o artista Carlos Cavalcante realizou a segunda aula do curso de Integração Somática e de Consciência Corporal. No período da tarde, aconteceu o I Fórum de Cooperação para Grupos de Teatro do Norte do Paraná e Sul De São Paulo na Biblioteca Cidadã Professor Rodrigo Octávio, em Jacarezinho. À noite o público acompanhou no CAT o espetáculo Phantasmagoria, do Modulado de Pesquisa Teatral do Colégio Estadual do Paraná.

Confira a programação dos próximos dias do Festival EnCena:

25/08 (Segunda)

Manhã

9h30 – Espetáculo Phantasmagoria (Modulado de Pesquisa Teatral do Colégio Estadual do Paraná)

Local: Conjunto Amadores de Teatro – CAT – Palco Italiano (Jacarezinho/PR)

Classificação indicativa: 10 anos

Convite para público Escolas Estaduais

Noite

20h – Espetáculo Fagulha (Núcleo Ás de Paus)

Local: Rua Padre Mello – Escadaria em frente ao CCHE/CLCA – UENP (Jacarezinho/PR)

26/08 (Terça)

Manhã

9h30 – Espetáculo Itan e Tal (Baquetá)

Local: Conjunto Amadores de Teatro – CAT – Palco Italiano (Jacarezinho/PR)

Classificação indicativa: Livre

Convite para público Escolas Estaduais

Tarde

14h30 – Espetáculo Itan e Tal (Baquetá) – Segunda Sessão

Local: Conjunto Amadores de Teatro – CAT – Palco Italiano (Jacarezinho/PR)

Classificação indicativa: Livre

Convite para público Escolas Estaduais

17h00 – Café EnCena – EnCena 20 anos: Memória e Futuro

com Danilo Oliveira e Adelvane Néia

Mediação: Beatriz Cunha

Local: Padaria Pão de Mel – Bairro Centro (Jacarezinho/PR)

27/08 (Quarta)

Noite

20h – Procura-se Esperança (CNX Produções e Ana Bia)

Local: Conjunto Amadores de Teatro – CAT – Palco Italiano (Jacarezinho/PR)

Classificação indicativa: Livre

28/08 (Quinta)

Manhã

9h30 – Espetáculo Po(r)ty (DANCEP – Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná)

Local: Centro da Juventude – Bairro Aeroporto (Jacarezinho/PR)

Classificação indicativa: Livre

Noite

20h – Espetáculo Po(r)ty (DANCEP – Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná)

Local: Local: Conjunto Amadores de Teatro – CAT – Palco Italiano (Jacarezinho/PR)

Classificação indicativa: Livre

29/08 (Sexta)

Manhã

9h30 – Espetáculo Po(r)ty (DANCEP – Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná)

Local: Colégio Estadual Marques dos Reis (Marques dos Reis/PR)

Classificação indicativa: Livre

30/08 (Sábado)

Noite

20h – Eldorado (Eduardo Okamoto)

Local: Local: Conjunto Amadores de Teatro – CAT – Palco Italiano (Jacarezinho/PR)

Classificação indicativa: 12 anos