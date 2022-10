Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A relação dos idosos com a tecnologia costuma render vários memes na internet. Nesta semana, foi a vez de uma avó de Curitiba, no Paraná, viralizar nas redes sociais depois de mandar por engano, no grupo da família, um áudio em que se declara para sua “neta favorita”.

“Bom dia, Jacque! Vó te ama, você é a neta mais linda da vó, não vai comentar perto da Jamille e nem da Manoela, de nenhuma das primas. Você é a neta mais linda da vó, linda linda linda. Mora dentro do meu coração. Te amo te amo te amo muitão mesmo, que Deus abençoe”, diz a idosa no áudio.

A mensagem, que deveria ter sido enviada diretamente para a secretária Jacqueline Silva, acabou gerando uma “torta de climão” entre os membros da família. Ao BHAZ, a jovem conta que a avó chegou a passar mal depois de se dar conta de que as outras seis netas ouviram sua declaração.

