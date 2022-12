Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A missão de assistir Avatar 2: O Caminho da Água nos cinemas pode parecer difícil para algumas pessoas, principalmente para aquelas que gostam de conforto na hora de ver um filme. Contudo, um comediante nordestino encontrou uma solução para aguentar as mais de 3 horas da nova produção de James Cameron, que se passa dez anos depois do primeiro filme.

“Armei uma rede dentro do cinema para assistir Avatar, que tem 3 horas de filme”, escreveu Jocelio na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Para assistir o vídeo do Portal Metrópoles, clique aqui.