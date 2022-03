Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após o tapa que o ator Will Smith deu no comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 no último domingo (27), a celebridade pediu desculpas à Academia em seu discurso, quando subiu ao palco para receber a estatueta por “King Richard: Criando Campeãs”. No entanto, o pedido de desculpas direcionado a Rock só saiu na noite desta segunda (28), em uma postagem em sua rede social.

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreveu ele.

No texto, ele ressalta como a violência em todas as suas formas é “venenosa e destrutiva”, e classificou seu comportamento como “inaceitável e imperdoável”. “Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente”, disse.

O ator premiado também reiterou suas desculpas à Academia, que investiga sua atitude e pode puni-lo, ainda que as perspectivas de perder o seu prêmio sejam mínimas. Ele aproveitou ainda para pedir perdão aos produtores do programa, participantes e à família Williams –afinal, levou o prêmio por interpretar Richard, pai das tenistas Venus e Serena Williams.

“Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós”.

“Eu sou um trabalho em andamento”, concluiu o ator.