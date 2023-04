Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma vovó corredora, de 96 anos, está dando um show nas pistas pelo Brasil afora! Para quem diz que idade é problema, ela prova justamente o contrário. A idosa corre todas as semanas mais de 30 km! O segredo?

Bem-humorada, a senhorinha conta: “Muito arroz, feijão, verdura, ovo, carne, jiló e abóbora. É isso que como, mas negócio de fritura não é comigo não”. Nas redes sociais, a vovó é um sucesso com mais de 7 mil seguidores, que a viram ser campeã dos jogos Estaduais da Terceira Idade por duas vezes!

Adelmira Adão é moradora de Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo, e mostra pra todo mundo que idade não é barreira para nada. Ela passou a correr depois de perder o marido. Transformou a dor em superação. “A corrida me ajudou muito”, desabafou.

O início na corrida

Dona Adelmira começou na corrida aos 75 anos, quando o marido morreu. Para o neto David, incentivador e companheiro da vovó nas corridas, a corrida foi a alternativa encontra pela senhorinha para tentar superar a perda.

“Minha avó não praticava esportes, mas depois que meu avô faleceu ela ficou muito ociosa dentro de casa. Foi quando ela foi convidada para fazer parte de um grupo da terceira idade que praticava alguns exercícios”.

O grupo então decidiu participar de uma tradicional corrida na cidade de Cachoeiro, mas o acordo era que todos iriam caminhar! Todos menos Adelmira, que fez os 10km inteiros correndo! Detalhe, foram os primeiros 10km da vida dela!

De 10 em 10 ela faz 30!

A rotina de Adelmira é certa, pelo menos três vezes na semana, a vovó corre 10km!

E ela curte alimentação saudável, equilibrada, rica em proteínas e carboidratos.

Forte e determinada, a vovó Adelmira já ganhou diversas provas. Até homenagem ela teve!

Em 2022, Adelmira recebeu das mãos do prefeito de Cachoeiro a comenda Newton Braga, iniciativa criada para homenagear personalidades dignas da gratidão e admiração do governo municipal e do povo de Cachoeiro.

E ela deu um recado para quem a galera do sedentarismo: “Eu corro porque é bom pra saúde. Porque as pessoas que não querem nada com nada, só pensam em comer e deitar, tá perdendo. Tá perdendo. Isso aí que é bom pra gente de idade”, disse.

Se não fosse a corrida…

A vovó é categórica em afirmar: “Se não fosse a corrida eu já tinha morrido, a corrida me ajudou muito”. Ela diz que perdeu a conta de quantas medalhas, mas garante que são mais de 50!

Adelmira também fez questão de deixar um convite para todos aqueles que ainda não fazem atividade física.

“Faz uma corridinha, não precisa se apavorar, a corrida é saúde para nós, não adianta falar que não aguenta, todos vocês aguentam é só ter boa vontade!.”

Que belo exemplo, hein? Dona Adelmira, a senhora é inspiração! Siga brilhando nas pistas capixabas e do Brasil!