Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jojo Todynho protagonizou uma cena bem-humorada durante o Central da Copa dessa sexta (9), que virou assunto nas redes sociais. A cantora decidiu reproduzir o “surto” do apresentador de Os Donos da Bola, Neto, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Imitando Neto, que xingou o técnico da Seleção, Tite, por não colocar o atacante Neymar na disputa de pênaltis, Jojo Todynho também ameaçou deixar o programa. “Desculpa, hoje eu não vou ficar no programa, não. Eu quero que o Tite vá para a….”, começou, sendo interrompida por Alex Escobar para não soltar um palavrão ao vivo.

“Estou indignada. Desculpa, mas vou me retirar. Não é possível! Eu quero virar amiga do Neto, isso é uma falta de respeito com os brasileiros. Ele [Tite] deu as costas para a gente”, criticou Jojo.

Para assistir ao vídeo no Metrópoles, clique aqui.