A equipe sub 20 do município de Jacarezinho conquistou a terceira colocação na fase estadual na série prata do ‘Paraná de Bom de Bola’ que aconteceu na cidade de Arapongas. A medalha de bronze veio após vitória nos pênaltis sobre o time de São Mateus do Sul.

Para chegar na fase estadual, a jornada começou no mês de abril na fase regional que aconteceu nas cidades de Ribeirão do Pinhal, Nova Fátima e Santo Antônio do Paraíso. A equipe conquistou vitórias sobre Abatiá (6×0), Santo Antônio da Platina (7×1) e Figueira (2×1). Já na final venceu novamente a equipe platinense por 5×0 e conquistou o título e a vaga para Cornélio Procópio.

Na fase macrorregional que aconteceu na cidade de Cornélio Procópio a equipe acabou perdendo suas partidas para a cidade de Manoel Ribas, mas garantindo vaga para a fase final na série prata.

Já na primeira fase da etapa estadual na cidade de Arapongas a equipe obteve vitórias no grupo B sobre Londrina e Iporã e uma derrota para São Mateus do Sul. Nas semifinais a equipe perdeu para o time de Ponta Grossa e conquistou a vitória na partida valendo a medalha de bronze.

Lançado em 2021, o Paraná Bom de Bola é uma competição exclusiva de futebol de campo, disputada em quatro categorias: 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-20 masculino e 50+ master. Faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Estado e é realizado pela Secretaria do Esporte e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida, destinado a pessoas de 50 anos ou mais. Além disso, engloba futebol feminino, promoção da saúde e turismo, pois movimenta as regiões que recebem a competição.