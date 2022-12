Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de quarta-feira (7/12), Deolane Bezerra fez um live em seu Instagram para expor a sua versão sobre o que acontecia nos bastidores de A Fazenda 14. Entre acusações de manipulação, a ex-peoa também disse que chegou a comer alimentos vencidos e que a produção teria zombado de Bia Miranda, quando ela pediu para deixar o programa.

Deolane, que saiu do programa no último domingo (4/12), afirmou que sofreu violência psíquica e moral. “Eu, Deolane Bezerra Santos, sofri por diversas vezes violência psíquica e moral e posso enumerá-las: eu fui obrigada a escutar, durante horas, volume de som altíssimo; eu comi produtos vencidos; eu tive que ficar trancada durante horas, sem motivos, tendo crises de ansiedade e tendo que controlar [a situação] somente comigo mesma”, pontuou.

Desistência do programa

Deolane leu uma parte do contrato com a emissora, que explicava que o participante que desejasse sair do programa, seria desclassificado na hora. Ela ainda acusou a produção de fazer tortura psicológica com os peões: “Na hora que você quer sair do programa, você tem que sair. E não foi isso que aconteceu. O Tiago pediu pra sair duas vezes, até causou a expulsão dele. A Pétala pediu pra sair inúmeras vezes. A tortura psicológica realizada pela produção da Fazenda, indigna.”

Para ler a coluna de Leo Dias completa no portal Metrópoles, clique aqui