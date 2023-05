Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A atriz Bruna Marquezine condenou uma rivalidade criada por internautas após a participação de Anitta no Met Gala nesta segunda-feira, 1º. No Twitter, usuários da rede criaram rumores sobre uma suposta aparição de Bruna no jantar beneficente, o que não aconteceu.

Marquezine respondeu a um comentário que, posteriormente, foi excluído pelo autor. Segundo internautas, o usuário alegava que a atriz “representaria mais” o Brasil do que a cantora. Bruna chamou a comparação de “cafona”.

Posso pedir um favor? Não engajem com essas bobagens. Não respondam, não comentem. Ignorem 100%”, pediu a artista. “Competição tosca entre duas mulheres em pleno 2023, e que são amigas ainda. Coisa mais cafona”, completou.

Bruna tem participado em diversos eventos nos Estados Unidos para promover o longa Besouro Azul, estrelado pela atriz ao lado de Xolo Maridueña. Na última terça, 25, ela apareceu ao lado de Zendaya durante a CinemaCon 2023, em Las Vegas.

Já Anitta foi uma das brasileiras a comparecer ao Met Gala, um dos maiores eventos de moda do mundo. O jantar beneficente ocorre no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e, este ano, homenageou o estilista Karl Lagerfeld.