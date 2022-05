Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rodrigo Mussi e o empresário Jr. César, da Brasilera Digital, tinham um encontro marcado no dia 31 de março deste ano, para assinar o contrato que selaria a parceria entre a agência e o ex-BBB. Porém, o acidente ocorrido na madrugada daquela data adiou os planos. Mas eles, finalmente, voltaram aos eixos.

“Estamos em um momento de comemoração! A primeira reunião do nosso time foi repleta de planos, todos muito empolgados com o privilégio de pensar no futuro”, comenta o empresário. Rodrigo está super ansioso para retomar a vida e sente-se confortável em começar a planejar o lado profissional dela ao lado da nova agência.

O plano se manteve até a tão esperada recuperação. Durante esse período, a agência prestou todo o suporte para que tudo fluísse da melhor maneira.

Para ler a coluna de Leo Dias completa no portal Metrópoles, clique aqui.