O Rei Pelé foi homenageado, nos céus, com galáxia verde e amarela! A Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA) preparou uma homenagem ao craque — que morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, em decorrência de um tumor no cólon. A foto de uma galáxia verde amarela foi publicada pela agência no Instagram.

A NASA foi uma das muitas homenagens prestadas ao craque. A morte do Rei foi tema da imprensa nacional e internacional, deixando as redes sociais e os sites de notícias repletos de belas palavras, imagens e vídeos sobre o eterno Camisa 10. A galáxia, criada pela agência espacial, simboliza o que jogador representava para o mundo!

Atletas, técnicos, celebridades e anônimos, admiradores do craque, lembraram do ícone que Pelé se transformou para o esporte, atingindo outros setores da sociedade, chegando até mesmo à Ciência.

Rei do jogo lindo

Na homenagem da NASA ao Rei, há a imagem da galáxia espiral na constelação de Escultor, foi a forma que a agência espacial encontrou para homenagear Pelé.

Na legenda, a agência se referiu ao ex-jogador como o “Rei do jogo lindo”.

“Marcamos o falecimento do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do “jogo lindo”, diz a legenda imagem da NASA.

A galáxia possui as cores verde e amarela, da bandeira brasileira, como tributo ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

Reconhecimento internacional

Além da NASA, muitos canais ao redor do mundo fizeram questão de homenagear Pelé, exaltando a carreira do ex-jogador, além da importância dele para o futebol mundial.

O jornal norte-americano The New York Times descreveu Pelé como “um dos maiores jogadores de futebol e uma figura transformadora no esporte do século 20, que alcançou um nível de celebridade global que poucos atletas conheceram”. O jornal também se referiu ao Rei como a “face global do futebol”.

No Reino Unido, o jornal “The Guardian” publicou que o ex-jogador era “uma lenda do futebol”. A matéria ainda definiu Pelé como “um virtuoso brasileiro cuja habilidade cativante e capacidade atlética garantiram que ele fosse considerado universalmente como um dos maiores jogadores de futebol”.

Grande entre Grandes

A emissora Sky News, dos Estados Unidos, publicou também uma nota, na qual disse que Pelé teve “papel fundamental na indiscutivelmente maior seleção de todos os tempos do esporte”, citando a seleção brasileira da Copa de 1970.

Os argentinos também reconheceram a importância de Pelé para o esporte. O jornal “Clarín” disse que Pelé foi “o grande entre os grandes”, “um símbolo supremo do futebol espetáculo” e “um dos membros exclusivos do Olimpo do esporte mundial”.

Os alemães também se renderam ao ex-jogador e publicaram um texto intitulado ‘Um rei como ele não haverá nunca mais’. No texto, o site cita que o craque se tornou uma lenda já aos 17 anos e assim permaneceu até o fim da vida.

História Mundial

Além dos grandes portais internacionais, celebridades e atletas do futebol também lembraram da importância de Pelé para a história do esporte.

“Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses”, escreveu Romário.

“Hoje perdi meu irmão. Como cristão católico, sei que é “morrendo que se nasce para a vida eterna”. Teremos toda a eternidade para estarmos juntos na casa do Pai. Ele apenas deixou o mundo das coisas que tem fim e foi para o mundo das coisas que não tem fim. Até um dia, Pelé”, publicou o ex-jogador Cafu.

O também camisa 10 da seleção, Rivaldo, não deixou de prestar uma homenagem ao Rei.

“Sou grato a Deus por Pelé ser brasileiro. O nosso futebol é conhecido e respeitado mundialmente por tudo que ele fez em campo e jamais será esquecido. Tenho orgulho em ter jogado duas Copas do Mundo com o número 10, que foi consagrado por ele. Rei Pelé, teu legado é eterno”, escreveu o ex-jogador.

Camisa 10

O atleta da seleção, Neymar, só reforçou todas as lindas palavras dos amigos de esporte e falou o quanto Pelé sempre foi uma referência para todos.

“Antes de Pelé, “10” era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento”, disse o atacante.

Além dos atletas brasileiros, jogadores estrangeiros também lembraram do craque.

“Um mero ‘adeus’ ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre’”, escreveu Cristiano Ronaldo.

Morte do Rei

Pelé, nascido Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, estava internado, desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. O ex-jogador foi diagnosticado com câncer em setembro de 2021 e desde então vinha lutando bravamente contra a doença.

Os médicos que acompanharam Pelé divulgaram um boletim na tarde desta quinta-feira, noticiando o falecimento do ex-jogador. informou que a morte aconteceu às 15h27, “em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia”.

“O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol”, completa o comunicado.

Despedida

Pelé será velado, no gramado do estádio do Santos, a Vila Belmiro, na região metropolitana de São Paulo. A cerimônia será aberta ao público. O horário não foi divulgado ainda.

O enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, em uma cerimônia reservada para amigos e familiares.