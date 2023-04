Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal morreu após despencar de um balão que pegou fogo durante um passeio turístico, no sábado (1º), no México. Conforme testemunhas, as vítimas: uma mulher, de 38 anos, e um homem, de 50, são pais de uma menor ferida, que foi encaminhada para um hospital.

A Proteção Civil municipal recebeu o pedido de socorro por volta das 08h40 da manhã. A equipe de Proteção Civil do Estado da Região do Valle de Chalco foi até o local.

No vídeo é possível ver que o balão pegou fogo em pleno voo e as vítimas despencaram dele. O piloto foi levado por familiares e, de acordo com o El Universal, é desconhecido o paradeiro e o estado de saúde do homem.