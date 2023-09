Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma festa de casamento terminou em tragédia após um dos convidados disparar uma arma de fogo e acidentalmente atingir o noivo, que não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado na Jordânia. As imagens do momento do disparo repercutiram nas redes sociais.

O noivo identificado como Hamza Al-Fanatessa, de 20 anos, foi baleado no peito, no dia 31 de agosto. Ele foi atendido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

“Trataremos aqueles que disparam armas em casamentos como criminosos. Já começamos a reprimir essa prática perigosa e continuaremos a fazê-lo até que seja interrompida”, alegou o Diretório de Segurança Pública do país.