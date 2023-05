Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 12 anos levou um tiro no peito e teve o pulmão perfurado nesta quarta-feira (17) em Londrina, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que a arma seria de um idoso de 60 anos, e que ele teria entregado o armamento para as crianças, ainda com uma munição. O suspeito fugiu logo após o tiro, mas foi encontrado pelo helicóptero da polícia no bairro Maria Cecília.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário após ser socorrida pelo Samu. A Polícia Civil vai investigar o caso e apurar se o idoso tinha permissão para ter a pistola de calibre 22, que foi apreendida.

As crianças que informaram os policiais sobre o que teria acontecido.