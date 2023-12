Um acidente entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na tarde de domingo (10), na PR-092, em Siqueira Campos/PR. O acidente aconteceu no quilômetro 271.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão, um Volvo/FH 540, placas de Lençois Paulista – SP, seguia pela rodovia quando colidiu com um carro, um GM/Celta, placas de Siqueira Campos – PR, que saía de uma entrada rural e cruzava a pista.

O motorista do carro, um jovem de 19 anos, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Siqueira Campos com ferimentos leves. Os três passageiros do carro, uma mulher de 50 anos, um homem de 30 e uma criança de 7 anos, também foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves.

O motorista do caminhão, um homem de 42 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que não acusou consumo de álcool.

As causas do acidente são investigadas.