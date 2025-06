Uma professora que pediu silêncio nos minutos finais de uma aula em uma escola de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi agredida pela mãe de um aluno. O caso ocorreu na última sexta-feira (30).

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a professora teria feito a dinâmica como forma de promover maior tranquilidade e respeito entre os alunos. Mas uma das crianças não teria respeitado a determinação e foi obrigada a ficar por mais tempo em sala de aula.

Durante a conversa com a professora, a criança teria chorado e então foi liberada. A direção da Escola Municipal Odile Charlotte Bruinjé teria chamado a docente para uma reunião após o ocorrido, com a mãe do aluno também estando presente.

Na reunião, professora e mãe discutiram e a docente recebeu um tapa na cara da outra mulher, que resultou em um corte no nariz. Após a agressão, a suspeita pegou o filho e saiu da escola. Em decorrência do fato, a criança teria sido transferida para outra escola em Pinhais.

A professora procurou a Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) e prestou depoimento. A mãe que agrediu a docente ainda não foi ouvida.

A Polícia Civil apontou que “guarda resultado de laudos periciais e deve analisar as imagens de videomonitoramento nos próximos dias para esclarecer a dinâmica dos fatos e concluir o inquérito policial”.

A Prefeitura de Pinhais foi procurada para comentar o caso da professora agredida pela mãe de um aluno, mas até o fechamento dessa matéria não haviam retornado os questionamentos.