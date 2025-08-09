Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (9), na BR-369, na região da Ceasa em Londrina, no norte do Paraná. O sinistro envolveu quatro veículos e, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve dois incidentes no mesmo local. Ao todo, oito pessoas ficaram feridas e um motorista, de 19 anos, morreu.

Por volta das 2h40, na altura do km 144, da BR-369, um veículo Astra, que seguia sentido Londrina – Ibiporã, perdeu o controle e capotou na rodovia. Cinco jovens estavam no veículo, sendo que o motorista, de 19 anos, não resistiu. Os outros quatro ocupantes, com idades entre 18 e 26 anos, foram encaminhados para hospitais de Londrina.

Logo após o capotamento, uma mulher, de 47 anos, desembarcou na BR-369 para sinalizar o acidente. Entretanto, três carros, incluindo uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR), não conseguiram reduzir a velocidade, atropelaram a mulher que fazia a sinalização e causaram uma nova colisão.

Com o novo sinistro, mais quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. A mulher que foi atropelada teve ferimentos graves. As causas do capotamento e do segundo acidente ainda não foram esclarecidas. A PRF ficará responsável pela confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.