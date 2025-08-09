O grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (8), na BR-277, no trecho da Serra da Esperança, em Guarapuava, resultou na morte de dois caminhoneiros. Ao todo, quatro veículos se envolveram na colisão, sendo três caminhões e um táxi com passageiros de Curitiba. A rodovia precisou ser interditada por quatro horas e houve registro de longas filas em ambos os sentidos.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 13h, desta sexta (8), na altura do km 306, da BR-277, na região da Serra da Esperança. A primeira batida envolveu dois caminhões que seguiam no mesmo sentido.

Um dos veículo, um Volvo, apresentou problemas nos freios e bateu lateralmente em um Scania, que seguia pelo mesmo sentido. Logo na sequência, o Volvo bateu de frente com um Iveco, que estava na pista contrária. Ainda no mesmo local, um táxi que seguia no mesmo sentido do Iveco também foi atingido.

A batida resultou na morte de dois caminhoneiros

Condutor do caminhão Volvo – Masculino, 23 anos

Condutor do caminhão Iveco – Masculino – 47 anos

Táxi de Curitiba se envolve em acidente na Serra da Esperança

Além dos veículos pesados, um carro de passeio, que operava como táxi também foi atingido. O motorista, um homem de 54 anos, transportava três passageiros quando houve o sinistro. Os quatro ocupantes do veículo de transporte saíram ilesos.