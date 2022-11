Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem cadeirante, de 28 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite de sexta-feira, 18, em Abatiá/PR.

Após denúncia anônima informando que um cadeirante estava traficando e que a droga estaria embaixo de sua cadeira de rodas, a equipe policial deslocou-se até a avenida João Carvalho de Mello.

O suspeito foi visualizado na parte de trás da rodoviária da cidade. Os policiais iniciaram a abordagem e, durante a revista, na parte íntima do cadeirante, foi localizado um invólucro contendo 19 pinos de cocaína. Também foi encontrado uma nota de RS 20,00 dentro do boné do suspeito.

O homem foi preso e encaminhado ao Destacamento Policial de Ribeirão do Pinhal/PR.