Na madrugada deste sábado (30), por volta das 03h25, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou um capotamento na PR-092, no km 270 mais 700 metros, no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná.

O veículo envolvido no acidente foi uma camionete GM/S10 com placas de Quatiguá-PR. O condutor do veículo, de 22 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Siqueira Campos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além do condutor, dois passageiros de 20 e 34 anos também se feriram no acidente e foram encaminhados pelo Samu para hospitais de Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

As condições climáticas no momento do acidente eram consideradas boas. O trecho onde ocorreu o capotamento é final de terceira faixa, com aclive e curva aberta.