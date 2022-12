Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma carreta carregada com madeiras tombou, na manhã deste sábado (10), na frente da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Mandaguari, na região norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 7h da manhã na pista sentido Maringá.

As duas pistas precisaram ser interditadas, já que o veículo ficou atravessado na via. A pista sentido Maringá foi a primeira a ser liberada, enquanto no sentido Londrina o trabalho foi mais demorado.

O policial rodoviário federal, Pedro Farias, explicou que o motorista contou que teve um problema mecânico.

“Segundo o condutor, ele seguia no sentido Londrina/Maringá quando houve um problema mecânico, ocasionando o tombamento. Por consequência, as madeiras se esparramaram na pista”, disse.

O condutor não se feriu.