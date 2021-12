Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma carreta despencou de uma altura de 10 metros, na tarde deste sábado (3), na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), após invadir a pista contrária e bater em um carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram feridas.

O motorista da carreta, que seguia sentido Santa Catarina, perdeu o controle do veículo e atingiu um carro, que estava na pista com destino a Curitiba. Depois disso, o caminhão caiu de um viaduto na região.

O caminhão levava um contêiner carregado com frango congelado. Com o impacto da batida, o compartimento se soltou quando a carreta despencou.

Segundo a PRF, as vítimas são o motorista do caminhão e um casal que estava no carro. Todos foram encaminhados em estado grave ao hospital.