Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 10 anos ficou ferida em um acidente de trânsito envolvendo um Ford Fiesta e um caminhão Mercedes Benz na manhã de ontem (25), na PR-424, em Siqueira Campos/PR

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão com placas de Joaquim Távora/PR seguia no sentido Siqueira Campos a Salto do Itararé, quando ao atingir o km 02 da rodovia, por volta das 8h30, colidiu lateralmente contra o carro com placas de Salto do Itararé/PR.

No carro estava o motorista de 70 anos, uma mulher de 54 anos, e uma criança de 10 anos. Apenas o menino ficou ferido no acidente, porém, sem risco à vida. O condutor do caminhão, de 46 anos, não se feriu.