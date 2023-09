Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino, de 9 anos, foi atropelado na noite desta sexta-feira (01), na Rua Padre Germano Mayer, no bairro Alto da XV, em Curitiba. Segundo o soldado Benjamin, do Corpo de Bombeiros, a vítima estaria com os pais que trabalham na coleta de recicláveis e foi atingida quando pedia doações na via.

“Graças a Deus sem lesões mais graves, apenas uma pequena laceração ali na parte interna da perna esquerda. Os pais descuidaram um pouco da criança, haviam pedido para ela ficar na calçada, mas sabe como é. Ela foi até os veículos para pedir algum tipo de ajuda financeira e não viu o carro passando na outra pista. O para-choque do veículo veio a colidir contra a perna da criança”, explicou o soldado.

A criança foi atendida pelos socorristas no local e, em seguida, conduzida ao Hospital Evangélico.