Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 27 anos, com uma das pernas atrofiadas, foi atropelado nesta sexta-feira (29) por um trem em Mandaguari, no noroeste do Paraná. O aluno da Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais (APAE) sofreu traumatismo cranioencefálico e precisou ser encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma possibilidade é que a dificuldade de locomoção da vítima tenha dificultado a travessia do homem na linha férrea. O helicóptero aeromédico precisou ser acionado para levar a vítima até o hospital com mais agilidade.

O homem também teve outros ferimentos nos membros superiores e inferiores. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, para realizar o atendimento.

Entramos em contato com a APAE, mas não tivemos retorno.