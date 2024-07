Um homem de 36 anos foi preso após colidir com duas motos da Polícia Militar, ferindo três policiais que faziam patrulhamento nas ruas de Arapongas, no norte do Paraná, na noite de sexta-feira (12). Uma câmera de segurança que registrou o acidente mostra que o motorista de um carro invade a faixa contrária e acerta as motos. Em seguida, um policial que escapou da batida persegue o veículo que causou o acidente até conseguir parar o motorista. (Assista ao vídeo no final da matéria).

O motorista foi preso em flagrante após o teste do bafômetro atestar que ele bebeu antes de dirigir. Assim, ele deverá responder pelo crime de homicídio tentado com dolo eventual, já que assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado. Isso porque um dos policiais sofreu uma fratura exposta na perna e teve que passar por cirurgia.

Após ser preso, o motorista afirmou que levou a mãe para visitar o pai, em um hospital da cidade, e em seguida foi até um posto. Lá, ele e um amigo, que também estava no carro no momento do acidente, consumiram bebidas alcóolicas. Assim que saiu desse posto é que o motorista causou o acidente com os policiais.

Veja como foi o acidente:

https://www.instagram.com/reel/C9c4Hgyus4G/?igsh=cDVranowaTNkbGxp