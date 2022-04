Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista, identificado como Marco Antônio Rangel Barbosa, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na tarde de segunda-feira (25) na PR-272, entre Siqueira Campos e Tomazina.

De acordo com o condutor do caminhão Mercedes Benz, placas de Wenceslau Braz/PR, o veículo transitava pela PR-272, no sentido Tomazina a Siqueira Campos, e ao atingir o KM 45 + 400 metros, realizou a entrada à esquerda da rodovia em uma propriedade rural, momento em que, segundo caminhoneiro, a motocicleta, com placa de Siqueira Campos/PR, que transitava no sentido oposto, veio a colidir na lateral direita do caminhão.

O condutor do caminhão não se feriu. O motociclista sofreu ferimentos gravíssimos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Siqueira Campos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.