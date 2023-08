Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Grave acidente na BR-467, próximo ao distrito de Sede Alvorada, envolveu um ônibus da Saúde do Mato Grosso do Sul e uma carreta, na manhã de quarta-feira (9). Veículo seguia com 14 pacientes para o tratamento de câncer em Cascavel e chovia no momento da situação.

Conforme informado à reportagem do GMC Online, um outro veículo passou e jogou água no para-brisa do ônibus, sendo que o motorista não percebeu que a carreta estava a frente e aconteceu a batida traseira.

Com o impacto da batida, a parte da frente do coletivo teve diversos danos. Já na parte de trás da carreta ficou danificada e houve derramamento de parte da carga de milho.

