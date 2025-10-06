Na manhã desta segunda-feira, uma operação conjunta entre a tripulação da aeronave Falcão 12 e equipes policiais em solo resultou na interceptação de um veículo suspeito de transportar entorpecentes provenientes do Paraguai. O automóvel, modelo VW/Touareg, foi localizado nas proximidades da cidade de Santa Tereza do Oeste.

Após a identificação do veículo, foi iniciada a coordenação com as equipes terrestres para realizar a abordagem. No entanto, o condutor empreendeu fuga por diversos quilômetros, trafegando em alta velocidade e colocando em risco a segurança de outros cidadãos. A perseguição se estendeu por estradas rurais de terra, onde, com o apoio da aeronave e das viaturas, foi possível realizar a interceptação.

Durante a vistoria, constatou-se que o veículo estava carregado com aproximadamente uma tonelada e duzentos quilos de drogas. Além disso, foi encontrado um fuzil no assento do passageiro. O condutor, um homem cuja identidade não foi divulgada, foi detido e encaminhado à delegacia, juntamente com a carga apreendida e a arma de fogo.

As autoridades seguem com as investigações para identificar a origem e o destino dos ilícitos, bem como possíveis conexões com organizações criminosas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DPenpt0kY2S/?igsh=Mnl4MTlxejk4Y2U5