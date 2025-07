Tragédia na PR-445: colisão frontal mata três pessoas entre Guaravera e Tamarana

Três homens perderam a vida em um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (28), no quilômetro 38 da rodovia PR-445, entre os distritos de Guaravera e Tamarana. A colisão frontal entre um automóvel Fiat Pálio e um caminhão foi tão violenta que transformou o carro em uma massa de ferragens.

Segundo informações preliminares, o motorista do veículo teria perdido o controle da direção, invadindo a pista oposta e colidindo diretamente com o caminhão, que seguia em direção a Londrina. As vítimas, naturais de Tamarana, trabalhavam em um box da Ceasa e faziam o trajeto para Londrina três vezes por semana. O proprietário do comércio, abalado, esteve no local e confirmou a rotina dos funcionários.

O caminhão envolvido no acidente transportava uma carga de cerveja, embarcada em Ponta Grossa, com destino ao norte de Mato Grosso. O condutor não sofreu ferimentos, foi submetido ao teste do bafômetro, e o resultado indicou ausência de ingestão de bebida alcoólica.

A ocorrência mobilizou diversas equipes, incluindo a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Guarda Municipal, PR Vias (concessionária responsável pela rodovia), peritos da Polícia Científica e o Instituto Médico Legal. Para remoção do caminhão, foi necessário desmontar parte do cardã e conter o vazamento de combustível com serragem e cimento.

A pista ficou totalmente interditada, causando um congestionamento de aproximadamente seis quilômetros, entre Irerê e o ponto do acidente, até por volta das 15h30.

https://www.instagram.com/reel/DMrEwz_tga4/?igsh=M25oN2lhN21wMnRq