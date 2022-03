Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Praça São Benedito passará por uma grande remodelação, e a licitação (TP 5/2022) será aberta no dia 12 de abril. Na revitalização da Praça São Benedito serão aplicados R$ 538 mil, dos quais R$ 300 mil são oriundos de emenda do deputado federal Diego Garcia (Republicanos) e R$ 228 mil de recursos próprios da Prefeitura de Jacarezinho.

A obra consiste na demolição de todo o piso, retirada de meios-fios e escadas existentes – que estão em péssimo estado de conservação, provocando acidentes e prejudicando o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

Posteriormente será realizada uma nova pavimentação em bloco intertravado de concreto natural e colorido, conforme paginação de piso, e meio-fio pré-moldado. Em alguns trechos onde se identificam processos erosivos, serão realizados aterros e plantio de grama com tolerância a sombra.

As escadas serão executadas em concreto armado e revestidas em argamassa com acabamento em cimento queimado, sendo compostas por corrimão central eu tubo de aço galvanizado e floreiras laterais. Está prevista ainda a implantação, em toda a praça, de novas luminárias com lâmpadas LED de 70W, e substituição das luminárias dos superpostes existentes, também por lâmpadas LED de 100W cada.

Nos locais definidos, e conforme detalhamento apresentado, serão instalados equipamentos urbanos como bancos com pé de ferro tamanduá e madeira, bancos com floreira central moldado in loco, lixeiras redondas com estrutura em aço galvanizado e pintura eletrostática.

O playground existente terá seu piso de areia mantido, e serão instalados novos equipamentos para o parque infantil em peças de madeira tratada em autoclave, com acabamento em verniz, tendo seu fechamento externo executado em malha de alo quadrangular (alambrado).

Ao todo é prevista a aplicação de 2.430,00 m2 em bloco de concreto intertravado.

Parque Infantil

O novo parque infantil terá a instalação da casa do Tarzan, composta por uma rampa de escalada, um deck com telhado, uma ponte de 2 metros, uma escada, uma torre, um escorregador, um balanço duplo de 3 metros; balanço triplo, gangorra, escorregador individual, escada horizontal individual e ponte pêncil. Todos esses equipamentos serão em madeira tratada de alta durabilidade e beleza.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas da ABNT, visando garantir sua qualidade e confiabilidade, através de soluções que atendam técnica e economicamente as necessidades e expectativas da Prefeitura Municipal de Jacarezinho.