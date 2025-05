Um motociclista, de 29 anos, morreu ao perder o controle da moto e bater contra um caminhão, na Estada da Ribeira, em Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde deste sábado (3).

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionado para realizar o resgate da vítima. No entanto, ao chegar no local, as equipes constataram que o jovem apresentava ferimentos incompatíveis com a vida.

Os pais do motociclista que morreu ao bater em caminhão seguiam atrás do jovem em outra motocicleta e presenciaram o acidente. A PRF informou que a pista encontrava-se parcialmente interditada, com grande quantidade de óleo diesel derramado.