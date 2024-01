Um passageiro, de 27 anos, sofreu uma crise convulsiva dentro de um ônibus do transporte público e o motorista entrou com o coletivo dentro do pátio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para agilizar o acesso à assistência. Veja o vídeo logo abaixo.

A situação aconteceu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste sábado (13).

Em nota, a Prefeitura de Piraquara informou que assim que deu entrada na UPA, o homem foi atendido pela equipe da sala de emergência, e apresentou sinais vitais estáveis após o fim da crise. Ele ficou em observação e deve receber alta na sequência.

A administração ainda parabenizou o motorista. “Não podemos deixar de parabenizar a atitude e agilidade do motorista, que antecipou o atendimento do paciente, melhorando o prognóstico”, finalizou a nota.